Documentaire

L’équipage d’Entre et mer a mis le cap sur l’Ile de Maré, une des Loyauté. Au menu, une partie de pêche au wajuyu, plus connu sous le nom de vivaneau. Le wajuyu, c’est le poisson emblématique de l’Ile de Maré, au point que les maréens le fêtent et même le célèbrent avec éclat chaque année, en octobre ou en novembre. Voilà pour son caractère festif, côté cuisine, le wajuyu est très recherché pour la qualité de sa chair et son goût. Ici, on le prépare et on le met à toutes les sauces, grillé, au four, bouilli, à la vapeur, à l’étouffé. Mais avant de s’en délecter, il faut encore pouvoir le pécher. Après la découverte du wajuyu, je vous proposerai d’aller à la rencontre de Roland, un vrai conteur dont on boira les paroles. Il nous racontera en nengone, la langue locale, la légende du poulpe et du rat. Et pour terminer cette escapade maréenne, Kengy et mambos vous inviteront à découvrir une partie de chasse nocturne aux crabes des rochers appelée ici Yeke. Nos deux hôtes non seulement savent les débusquer, mais ils savent aussi les cuisiner à leur façon.