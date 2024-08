Conférence



Mauvaise insertion dans l’économie, rôle de l’avion dans le réchauffement climatique, ravages écologiques, moindre désir de mobilité suite à la pandémie de Covid-19… De nombreux facteurs pointent les limites du tourisme de masse – ou « sur-tourisme » – tel qu’il s’est développé depuis quelques décennies. A quoi ressemblera le tourisme demain ? Saurons-nous le rendre plus responsable, plus durable, plus authentique, plus éthique ? Quels types d’hébergement ? Quelles nouvelles expériences ? Ira-t-on vivre sous l’eau ou dans l’espace ? La réalité virtuelle ou les explorations de Métavers remplaceront-ils nos voyages physiques ?