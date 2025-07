Documentaire

La combinaison du soleil et de la pluie a fait du Kenya la région à thé la plus fertile du monde. Le thé est la troisième ressource du pays. Culture principale des pentes de l’ouest, il pousse à merveille entre 1800 m et 2400 mètres. Les exploitations de Kericho, merveilleusement entretenues, sont très réputées.Avec ses 158 000 tonnes, le Kenya est le troisième producteur du monde, après l’Inde et le Sri Lanka.Son voisin la Tanzanie en produit 20 000 tonnes essentiellement pour une consommation locale, à l’instar de l’Angleterre. Récolté, séché, puis fermenté et torréfié, le thé demande un soin tout particulier et une main-d’oeuvre experte.