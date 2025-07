Documentaire

La Corse malgré sa modeste superficie est la troisième grande île de Méditerranée occidentale après la Sicile et la Sardaigne. Elle déploie ses 1047 Kms de côtes en succession de caps, golf et plages de sable doré. A 83 Kms des côtes d’Italie, 170 Kms des côtes de France et 450 Kms des côtes d’Espagne, La Corse confirme son importance commerciale et stratégique au cours des siècles.

Une présentation de cette île avec entre autres : l’histoire de la châtaigne, le parc régional, la ville de Corte et son célèbre musée, la plongée dans les fonds marins du littoral et l’accueil dans les auberges corses à la tombée du jour…