Documentaire



Ondulant au fil des collines dont les cyprès soulignent les courbes, le paysage toscan est déjà en soi une oeuvre d’art. Incontestablement, le génie de la nature a favorisé le génie des hommes. Dante, Pétrarque, Botticelli, Michel-Ange, Léonard de Vinci et bien d’autres se sont épanouis ici. Après avoir filmé les prestigieuses Florence, Pise et Sienne, les caméras de Pierre Brouwers ont arpenté la Toscane en long et en large, nous faisant découvrir que les plus petites cités recèlent de fantastiques trésors d’oeuvres d’art.