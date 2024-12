Conférence

Le tourisme n’a cessé de se développer et de prendre la voie de la diversification. Il est devenu un secteur majeur de l’économie mondiale, à tel point que l’on parle aujourd’hui « d’industrie du tourisme ».

La question se pose : comment le tourisme peut poursuivre son développement quant on connaît les enjeux liés à la crise climatique ? Est-il possible de trouver un équilibre entre « tourisme de masse » et « tourisme durable » ? Les tendances pour l’avenir seront explorées lors de cette conférence, en s’intéressant de près aux notions de tourisme écoresponsable, éthique et d’écotourisme.