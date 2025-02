Documentaire

Aux portes de l’Île-de-France, ayant pour « capitale » Crépy-en-Valois et bordé par les forêts de Compiègne, de Retz et d’Ermenonville, le Pays de Valois se caractérise par la richesse de son patrimoine et la diversité de ses paysages. Le Valois a joué un rôle capital dans notre histoire en donnant à la France plus d’une douzaine de rois. Promeneurs, amateurs d’histoire, familles en quête d’aventure… Au cœur du Valois, à proximité de la forêt d’Halatte et au nord de Senlis, le château de Raray a été élevé au XIIIe siècle. C’est ici que Jean Cocteau a tourné en 1946 son célèbre long-métrage, une adaptation du conte populaire « La Belle et la Bête ».

Réalisation: Charlène Hoffsess

© MORGANE PRODUCTION