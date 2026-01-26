Documentaire

Le seul énoncé de leur nom fait rêver: les Cyclades. Des eaux translucides, un nuancier de ruelles blanches et d’églises perchées aux toits bleus qui charment chaque année plus d’un million de touristes Français. Au fil de l’eau, de Kéa à Syros, des îles incontournables aux plus confidentielles, nous vous proposons un carnet de route en dehors des sentiers battus, à la rencontre de Français tombés amoureux de ces perles de la mer Egée.

15 années passées à voguer sur la Mer Egée ont forgé à Alexandre Matsakis un fort caractère, capable de résister aux pires tempêtes. A bord du Kapetan Kosmas, un voilier traditionnel en bois, le marin poète propose un itinéraire en dehors des sentiers battus à la découverte des Cyclades authentiques .« J’essaie de montrer la Grèce où il y a des petites tavernes, où il y a des petits cafés avec des Grecs, c’est pas une série de magasins et de restaurants touristiques qu’on trouve sur Trip Advisor »

Anaïs Evripiotis est organisatrice de mariages. Cet été, sur l’île d’Antiparos, elle organise le mariage d’un couple grec venu de Suisse avec 250 invités. Elle leur a réservé une surprise et leur organise une cérémonie exceptionnelle sur une île déserte de l’archipel. « Cette petite île, on l‘appelle Nissos Kabana, Kabana c’est la cloche, donc disons qu’elle s’appelle l’ile de la cloche. Là personne n’habite sur cette île, il n’y a que les oiseaux et tout autour des poissons. »

Face à la demande croissante des touristes, sa soeur Angélique Evripiotis, architecte, conçoit des villas pour des clients qui résident souvent à des milliers de kilomètres. Dans trois jours, elle doit livrer une villa clés en main de 130 mètres carrés à un couple d’Israéliens. Le chantier est loin d’être terminé et Angélique doit également meubler entièrement la maison. « La dernière fois qu’ils l’ont vue c’était il y a huit mois je me rappelle plus très bien, y avait juste le squelette la partie béton et puis les murs en brique, c’était un chantier, un vrai chantier. Le défi dans 3 jours c’est qu’ils arrivent avec leurs valises et ils habitent dedans, c’est un grand changement »

Jérôme Binda, produit du vin naturel sur une île Cet ancien antiquaire travaille avec son fils Gabriel. Nous les suivrons au cours d’une période cruciale pour eux, les vendanges. « C’est vraiment exceptionnel, alors évidemment quand on voit ça, on peut se dire mais qu’est ce que c’est que ce truc qu’il va ramasser mais ça donne des vins particuliers ».

Kritonas Poulis arpente ces îles depuis 4 ans à la recherche des meilleurs produits du terroir cycladique. « En fait ce que j’aime et que j’aimerai toujours faire c’est découvrir et pousser les producteurs à aimer leur travail et à garder les traditions parce que je trouve que la Grèce a des produits formidables ». Ce chef pâtissier, ancien bras droit de Pierre Hermé, vient d’ouvrir une crêperie sur la très festive île de Mykonos, dans laquelle il célèbre les saveurs franco-grecques . Il espère donner aux touristes le goût des Cyclades.