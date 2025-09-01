Documentaire

Selon un proverbe chinois, « une pièce privée de sa céramique est aussi privée de son élégance. » C’est ainsi que depuis plus de quinze ans, Ghuanzong Liu et sa femme s’attellent à la fabrication de ces pièces uniques capables de changer l’atmosphère d’une pièce.

Toutes les nuances d’intensité de la couleur et de transparence sont données par l’artiste qui doit peindre sans voir la couleur finale. Le bleu de la porcelaine ne se révèle qu’au bout d’un long processus de cuisson. Le coup de pinceau initial est donc décisif ce qui ne laisse aucune place à l’erreur.

Pénétrez dans l’atelier de la famille Liu et découvrez tous les secrets que renferment cet art ancestral.

Extrait du film : ​​« Voyage à travers les couleurs – La Chine en Bleu »

Réalisation : Guy Beauché

Production: ZED & Voyage