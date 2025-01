Documentaire

Dans les Alpes, une poignée de stations françaises se dispute les plus grandes fortunes nationales et internationales. Parmi elles, Megève et Courchevel. Rivales de longue date, ces deux luxueuses stations se mènent une guerre sans merci pour rester sur le devant de la scène. Et la concurrence est sévère. Megève et Courchevel se doivent d’offrir toujours plus grand, plus extravagamment chic, plus unique au monde. Voyage dans les coulisses de ces deux stations et décryptage de la bataille qu’elles se livrent pour attirer et fidéliser la clientèle la plus huppée de la planète.