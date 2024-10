Documentaire

Jérôme se rend en Indonésie afin de découvrir l’île de Java. Ce sultanat connaît un vif essor économique dont la jeunesse est l’un des moteurs. C’est une véritable immersion dans le quotidien et les traditions des habitants que proposent les reportages successifs de cette nouvelle édition d’«Echappées belles». Ile volcanique, Java a vu ses paysages façonnés de manière spectaculaire au fil des millénaires. Le volcan Bromo est considéré comme l’un des plus beaux au monde. Les touristes du monde entier s’y bousculent. Evénements ancrés dans la tradition populaire de Java, les courses de taureaux sont l’objet d’âpres compétitions. Gros plan sur le parcours singulier de plusieurs femmes. Les sultans de jadis ont laissé leur empreinte dans le mode de vie de l’île. Sur les marchés aux oiseaux, il est possible de découvrir une espèce de passériforme aux dons surprenants. Les insectes complètent les repas de manière non négligeable.