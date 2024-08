Documentaire



A votre avis. Quelle est la plus grande forêt de France ? Pour le savoir, direction le Loiret avec Gérald Ariano. C’est au belvédère des Caillettes que Gérald retrouve Thomas et ses chevaux, en plein cœur de ce biotope exceptionnel, pour en découvrir tous les secrets. Puis c’est avec Jade que la journée continue, au jardin de Flotin. Cette espace est un lieu unique dans lequel l’homme et la nature travaillent ensemble pour la protection des espèces animales et végétales.