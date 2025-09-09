Infographie

L’Australie est un pays fascinant qui ne cesse de surprendre par ses paysages, sa biodiversité et ses traditions culturelles uniques.

Derrière son image de carte postale se cachent des faits étonnants qui en disent long sur la richesse de ce territoire immense. Entre animaux emblématiques, modes de vie inattendus et records naturels impressionnants, ce pays du bout du monde regorge de curiosités.

Découvrons quatre infos insolites qui montrent à quel point l’Australie se distingue du reste de la planète.

Plus de moutons que d’habitants

Si l’on pense souvent à ses kangourous et ses koalas, l’Australie est aussi une terre de moutons. Le pays compte en effet près de 70 à 79 millions de moutons pour seulement 26 millions d’habitants. Cela signifie qu’il existe presque trois moutons pour chaque Australien.

Cette abondance fait de l’Australie l’un des leaders mondiaux dans la production de laine, notamment la célèbre laine mérinos, réputée pour sa finesse et sa qualité exceptionnelle.

Les vastes étendues du bush et des plaines australiennes se prêtent parfaitement à l’élevage ovin, une activité agricole qui fait partie intégrante de l’identité du pays depuis la colonisation européenne.

La capitale mondiale des serpents venimeux

L’Australie détient un record surprenant : celui d’abriter la plus grande diversité de serpents venimeux au monde. On y trouve plus de 100 espèces terrestres et près de 30 espèces marines, dont certaines figurent parmi les plus dangereuses de la planète.

Le taïpan du désert, par exemple, est souvent considéré comme le serpent le plus venimeux connu. Pourtant, malgré cette impressionnante variété, les décès dus aux morsures restent extrêmement rares.

Les habitants sont informés des précautions à prendre et les services médicaux disposent d’antivenins efficaces, ce qui réduit fortement les risques. C’est donc une particularité qui fascine autant qu’elle impressionne.

Un Noël en plein été

Dans l’hémisphère sud, les saisons sont inversées, et l’Australie en est un parfait exemple. Noël ne se célèbre pas au coin du feu, mais sous un soleil éclatant, souvent sur une plage ou autour d’un barbecue.

En décembre, les températures dépassent régulièrement les 25 °C, et les familles australiennes privilégient les repas en plein air, avec fruits de mer, viandes grillées et desserts légers.

Cette manière de fêter contraste totalement avec les images hivernales auxquelles on associe traditionnellement Noël en Europe. Ce mélange de traditions importées et de climat local donne aux fêtes australiennes une saveur unique, chaleureuse et conviviale.

Les koalas, champions du sommeil

Symbole incontesté du pays, le koala intrigue autant qu’il attendrit. Mais peu de gens savent que ce marsupial passe l’essentiel de sa vie à dormir.

En moyenne, il dort entre 18 et 22 heures par jour. Cette habitude est liée à son régime alimentaire composé presque exclusivement de feuilles d’eucalyptus, une nourriture pauvre en nutriments et difficile à digérer.

Pour compenser ce manque d’énergie, le koala adopte un mode de vie extrêmement calme, alternant sieste et périodes courtes d’alimentation. Cette particularité en fait un animal emblématique non seulement pour son apparence adorable, mais aussi pour son rythme de vie singulier, totalement adapté à son environnement.