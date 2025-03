Infographie | 4 infos insolites sur l’Argentine

Infographie

L’Argentine, ce vaste pays d’Amérique du Sud, est un véritable concentré de culture, de paysages époustouflants et de traditions uniques. De Buenos Aires, la capitale vibrante, aux montagnes majestueuses de la Patagonie, en passant par ses savoureuses spécialités culinaires et ses festivals envoûtants, l’Argentine regorge de surprises.

Voici quatre faits insolites sur cette nation fascinante, qui témoignent de son caractère exceptionnel et de sa richesse culturelle.

Le tango est né à Buenos Aires : le tango, ce célèbre danse et genre musical, a vu le jour dans les quartiers populaires de Buenos Aires à la fin du 19e siècle. Ce mélange de rythmes africains, espagnols et italiens a été influencé par les immigrants et est aujourd’hui une danse emblématique de l’Argentine, reconnue par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel.

Un pays avec 2 capitales : l’Argentine a en réalité deux capitales. Buenos Aires est la capitale politique et administrative du pays, mais le pays a également une capitale économique et financière importante : Córdoba, une ville située au centre du pays. Elle abrite également l’une des plus anciennes universités du pays.

La route la plus longue du monde : l’Argentine abrite la Ruta Nacional 40, une des routes les plus longues du monde, qui s’étend sur environ 5 200 km du nord au sud du pays. Elle traverse 20 parcs nationaux et 18 provinces, offrant une vue incroyable sur les paysages variés du pays.

Le « Festival de la Vendimia » : l’Argentine est l’un des plus grands producteurs de vin au monde, et sa région viticole, Mendoza, accueille chaque année le « Festival de la Vendimia ». Ce festival attire des milliers de visiteurs pour célébrer la récolte du raisin et rendre hommage à l’industrie du vin avec des défilés, des concerts et des feux d’artifice.