Conférence

Les espèces évoluent, c’est un fait mais il faut bien avouer qu’il n’est pas facilement observable dans la vie courante si l’on n’est pas spécialiste. Une des manières de comprendre pourquoi les chercheurs sont si catégoriques est de retracer l’histoire de la construction de la théorie de l’évolution, qui a vu s’affronter de très grands savants, parfois violemment et dans laquelle il est caricatural d’opposer les bons et les méchants. C’est cette histoire que nous vous proposons de revivre en se focalisant sur deux questions simples : les espèces évoluent-elles ? (un débat clos depuis plus d’un siècle), et comment ? (une question partiellement tranchée à ce jour).

Conférence par Maxime Hervé.