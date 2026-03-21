Situé en plein cœur de la chaîne des Apennins en Italie, le Parc national des Abruzzes couvre près de 500 km2. Il a été créé pour protéger les espèces les plus fragiles de cet écosystème unique. Chamois, loups et ours brun marsicains ne doivent leur survie qu’aux efforts répétés d’hommes et de femmes qui se battent à leurs côtés.
Ces scientifiques et ces amoureux de la nature sauvage restent leurs dernières chances.
Réalisé par : Emmanuel Piovano , Sandra Rude
Auteur : Frédéric Lepage