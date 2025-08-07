Les kayakistes de légende, Ben Stookesberry et Chris Korbuic, ont affronté les rapides les plus dangereux de la planète en quête d’adrénaline, mais une rivière au Congo a laissé sur eux une empreinte indélébile.
Certaines plantes ont inventé des solutions radicales pour survivre dans des milieux pauvres en nutriments. C’est le cas des...
Bien que dépourvues de jambes, les plantes sont parvenues à coloniser tous les milieux grâce à une sexualité des...
L’humanité est douée d’intelligence et d’aptitude à créer… Nous sommes capables de bouger, de nous souvenir, de ressentir… Nous...
On a parfois l’impression que la nuit n’existe qu’à travers son antinomie avec le jour : il existe 2...
Les champignons sont partout : dans nos assiettes, nos forêts, nos médicaments… mais ce que l’on sait moins, c’est...
Les mangroves sont un écosystème tropical parmi les plus méconnus de la planète. Tantôt noyée et tantôt à découvert,...
L’aster maritime, également connu sous son nom scientifique Aster tripolium, est une plante côtière qui mérite toute notre attention....
Rien ne se perd, tout se transforme ! Chaque jour, cet ours attrape des saumons dans la rivière avant...
La forêt et les dangers naturels, importance et limite de la forêt face aux différents types de dangers naturels...
Comment le sol se forme-t-il et quel rôle jouent les nombreuses espèces, comme le lombric, qui y vivent ?...
Aux Açores et en Polynésie australe, le photographe Joe Bunni braque son objectif sur les baleines à bosse, les cachalots...
« Histoires d’arbres » nous entraîne à la découverte d’arbres remarquables, à travers celles et ceux qui les protègent. Ce volet...
La baie de Fundy, avec ses grandes plaines inondées et ses marées exceptionnelles, est un écosystème unique où la...
La glycine (Wisteria) est une plante grimpante ornementale très appréciée pour ses magnifiques grappes de fleurs pendantes, généralement violettes,...
Il y a 15 millions d’hectares de forêt en France. C’est presque 30% de notre territoire ! Ces forêts...
Comestible, pas comestible ? Et leur petit nom scientifique ? Dans leur très grande majorité, les champignons calédoniens ne...
Le cactus est une plante emblématique du Mexique, non seulement pour son apparence unique mais aussi pour son importance...
Le mécanisme de transport de la sève chez les plantes et le contenu des vaisseaux de l’appareil vasculaire ont...
Explication romancée de la faune endémique des Mascareignes… et surtout de sa disparition !
\r\nCouvrant près de 7% de la surface terrestre, la Chine est, avec ses dix millions de kilomètres carrés, le...
