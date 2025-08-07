Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Comment les plantes carnivores capturent-elles leurs proies ? Certaines plantes ont inventé des solutions radicales pour survivre dans des milieux pauvres en nutriments. C’est le cas des...

Documentaire Comment les plantes ont envahi le monde ? Bien que dépourvues de jambes, les plantes sont parvenues à coloniser tous les milieux grâce à une sexualité des...

Documentaire Pourquoi les plantes nous sont-elles supérieures ? L’humanité est douée d’intelligence et d’aptitude à créer… Nous sommes capables de bouger, de nous souvenir, de ressentir… Nous...

Podcast Lumières sur la nuit On a parfois l’impression que la nuit n’existe qu’à travers son antinomie avec le jour : il existe 2...

Article 4 infos insolites sur les champignons Les champignons sont partout : dans nos assiettes, nos forêts, nos médicaments… mais ce que l’on sait moins, c’est...

Documentaire Les richesses insoupçonnées de la mangrove Les mangroves sont un écosystème tropical parmi les plus méconnus de la planète. Tantôt noyée et tantôt à découvert,...

Article L’aster maritime, une plante aux bienfaits insoupçonnés L’aster maritime, également connu sous son nom scientifique Aster tripolium, est une plante côtière qui mérite toute notre attention....

Documentaire Quand le saumon rencontre l’ours, la forêt prospère ! Rien ne se perd, tout se transforme ! Chaque jour, cet ours attrape des saumons dans la rivière avant...

Documentaire La forêt et les dangers naturels La forêt et les dangers naturels, importance et limite de la forêt face aux différents types de dangers naturels...

Documentaire Au royaume des vers de terre Comment le sol se forme-t-il et quel rôle jouent les nombreuses espèces, comme le lombric, qui y vivent ?...

Documentaire À +/- 5 mètres de la surface des océans (4/5) Aux Açores et en Polynésie australe, le photographe Joe Bunni braque son objectif sur les baleines à bosse, les cachalots...

Documentaire Histoires d’arbres | Les survivants « Histoires d’arbres » nous entraîne à la découverte d’arbres remarquables, à travers celles et ceux qui les protègent. Ce volet...

Documentaire Canada: terre de géants La baie de Fundy, avec ses grandes plaines inondées et ses marées exceptionnelles, est un écosystème unique où la...

Article En combien de temps pousse une graine de glycine ? La glycine (Wisteria) est une plante grimpante ornementale très appréciée pour ses magnifiques grappes de fleurs pendantes, généralement violettes,...

Documentaire C’est pas sorcier – A quoi servent nos forêts ? Il y a 15 millions d’hectares de forêt en France. C’est presque 30% de notre territoire ! Ces forêts...

Documentaire Les coulisses de la science – Les champignons calédoniens Comestible, pas comestible ? Et leur petit nom scientifique ? Dans leur très grande majorité, les champignons calédoniens ne...

Article Le cactus mexicain : tout savoir Le cactus est une plante emblématique du Mexique, non seulement pour son apparence unique mais aussi pour son importance...

Conférence La vigne et l’eau, quel stress ! Le mécanisme de transport de la sève chez les plantes et le contenu des vaisseaux de l’appareil vasculaire ont...

Documentaire Le mensonge de l’ibis Explication romancée de la faune endémique des Mascareignes… et surtout de sa disparition !