Documentaire

Avec leur biodiversité unique, les kilomètres de littoraux de Cuba font de l’œil à l’économie du tourisme comme à Varadero ou à Cayo Coco. Une bouffée d’oxygène pour l’économie cubaine qui, du point de vue des protecteurs de l’environnement, représente un réel danger pour les écosystèmes marins. Un danger supplémentaire surtout pour le corail, qui souffre déjà du réchauffement climatique et de la montée des eaux, des phénomènes loin d’épargner l’île.

Juliette, biologiste marine, est sur le front. Elle mène un programme de surveillance et de recherche sur le corail, la source de toute vie sous-marine.

Quelques kilomètres plus loin, Fidel Hernandez consacre sa vie à la préservation de la réserve de la Sierra Rosaria. Dans cette région on avait pratiqué une agriculture et un élevage intensifs du temps de la colonisation espagnole.

Documentaire : Cuba, l’Île Sanctuaire – Episode 2 : Les mondes intérieurs (2017)

Un documentaire de Pierre Belet

