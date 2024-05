Conférence

La pandémie de Covid-19 nous invite à réfléchir sur les relations entre les sociétés et la nature à la lumière de l’urgence écologique. Mais comment s’exprime l’idée de nature dans différentes sociétés et au cours du temps ? Et comment ces idées déterminent-elles le mode de cohabitation des sociétés avec le monde vivant ? Comment se traduisent-elles en pratiques, politiques et législations ?

À partir des différents noms de la nature : natur, tabia, zi-ran… mais aussi : biodiversité, ressources génétiques, Gaïa… nous aborderons les enjeux culturels, scientifiques et économiques autour de l’idée de nature.