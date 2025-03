Conférence

Nous méconnaissons que la vie sur Terre se passe surtout… sous terre. Les sols sont construits par la biodiversité qu’ils hébergent : elle représente le quart des espèces décrites, alors même qu’on ne connaît encore que 1 % des microbes du sol ! Ceux-ci vivent et se nourrissent de façons incroyablement variées, qui assurent le fonctionnement des écosystèmes terrestres et la vie des racines. Le sol est l’une des plus étonnantes constructions du monde vivant, qui influence le monde entier : depuis notre alimentation jusqu’à la fertilité des lacs et des océans, en passant par la régulation du cours des rivières et même le climat !

Hélas ! Opaque et souvent considéré comme sale, le sol a été géré des millénaires durant sans conscience des blessures induites : urbanisation, agriculture intensive, érosion, salinisation… Non seulement il assure moins bien les services agricoles qui nous le rendent inestimable, mais il disparaît littéralement sous nos yeux par érosion. Nous découvrirons les pratiques, allant de l’agroforesterie et l’agroécologie à l’aménagement territorial, qui préservent le sol et amplifient ses services écosystémique, en particulier pour stocker du carbone.