Documentaire

Il existe une île, au bout du monde, où les arbres sont des géants. Ils peuvent atteindre 100 mètres de haut. C’est en Tasmanie.

Ces arbres constituent l’un des derniers vestiges des ères géologiques les plus anciennes de l’histoire de la Terre. Mais aujourd’hui leur existence est menacée.

Un conflit perdure depuis plus de 30 ans entre les militants écologistes, gardiens de cette forêt si vulnérable et les forestiers, fiers de leurs traditions et garants de l’économie de l’île.

Et l’enjeu est de taille : sauver la forêt de Tasmanie et ses derniers géants.

Extrait du film : « A la reconquête des forêts – Tasmanie, sauver les derniers géants »

Réalisation : Stéphane Jacques

