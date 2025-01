Podcast

Dans cet épisode, Tarik Meziane, écologue marin et professeur du Muséum national d’Histoire naturelle, nous fait découvrir les palétuviers, ces arbres tropicaux emblématiques des mangroves ; un écosystème unique au monde.

Les palétuviers se distinguent par leurs adaptations remarquables aux conditions environnementales difficiles des zones intertidales. Leurs racines aériennes, appelées pneumatophores, leur permettent de respirer dans les sols gorgés de sel et d’oxyde de fer. Ces racines aériennes servent également de support structurel, stabilisant le sol et réduisant l’érosion côtière.

L’écosystème des mangroves, où prospèrent les palétuviers, abrite une diversité impressionnante de faune et de flore. Ces forêts côtières servent de nurseries naturelles pour de nombreuses espèces marines, telles que les poissons, les crustacés et les mollusques. Les racines des palétuviers offrent également des habitats essentiels pour de nombreuses espèces, y compris les oiseaux migrateurs et les petits mammifères.

En outre, les palétuviers jouent un rôle crucial dans la régulation du climat et la séquestration du carbone. Leur capacité à absorber de grandes quantités de CO2 de l’atmosphère contribue à atténuer les effets du changement climatique. De plus, ces écosystèmes agissent comme des filtres naturels, purifiant l’eau douce et côtière en retenant les sédiments et les polluants.

Cependant, les palétuviers et les mangroves font face à de nombreuses menaces, notamment la déforestation, l’urbanisation côtière, la pollution et le changement climatique. La destruction de ces écosystèmes entraîne la perte de biodiversité, l’érosion côtière accrue et la diminution des moyens de subsistance des communautés dépendantes des ressources marines.