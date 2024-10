Conférence



Le botaniste et biologiste Francis Hallé et le scientifique et ingénieur forestier Ernst Zürcher ont donné une conférence sur la biodiversité au Conseil départemental le 24 novembre 2021, en partenariat avec le magazine Sans Transition !. Gestion des milieux vivants, déréglement climatique et menaces qui pèsent sur la biodiversité : les deux scientifiques ont abordé de nombreux sujets touchant la thématique de l’arbre et de la forêt.