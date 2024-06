Documentaire

Dans les eaux cristallines et vastes de l’océan Pacifique, un fléau invisible mais dévastateur menace l’écosystème fragile de la Polynésie : les Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP) dérivants. Ces structures métalliques déployées pour attirer le poisson peuvent se transformer en pièges mortels pour la faune marine une fois qu’elles se retrouvent à la dérive.

Initialement conçus pour soutenir la pêche artisanale et industrielle, les DCP sont équipés de flotteurs qui maintiennent des cordes lestées immergées, créant ainsi un habitat artificiel qui attire les poissons. Cependant, une fois détachés ou perdus en mer, ces engins continuent d’attirer et d’enserrer une variété d’espèces marines, y compris les poissons, les tortues, les requins et même les oiseaux marins.

La Polynésie, avec sa riche biodiversité marine et ses récifs coralliens spectaculaires, est particulièrement vulnérable à ces déchets flottants. Les DCP dérivants représentent une menace sérieuse pour les écosystèmes locaux, contribuant à la surpêche et à la dégradation des habitats marins essentiels. Les impacts sont multiples : non seulement les populations de poissons sont affectées par une pêche excessive, mais la destruction des coraux et la perturbation des chaînes alimentaires entraînent des répercussions à long terme sur la santé globale de l’océan.