Conférence



Quelles sont les ressources et quels usages de l’eau aujourd’hui dans le Vercors ? Dans un contexte de changement climatique, comment appréhender et anticiper les enjeux de demain avec les projets immobiliers touristiques que l’on nous impose ? Sur quelles données et quels scénarii prospectifs pouvons-nous nous appuyer pour gérer au mieux la ressource ? Nous explorerons également les leviers d’actions pour porter les préoccupations des citoyens au sein des politiques publiques de l’eau et l’aménagement du territoire.

Géraud BOURNET, consultant en gestion intégrée de l’eau ([tipconseil.com]), ancien chargé de mission Eau du Parc Naturel Régional du Vercors, il travaille sur les enjeux liés à l’eau, l’aménagement du territoire et l’impact des activités humaines sur notre santé. Il accompagne collectivités, entreprises et associations pour une gestion intégrée des ressources en eau et des milieux aquatiques, solidaires dans l’espace et dans le temps.