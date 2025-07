Documentaire

On consomme en France plus de 20 000 tonnes de Ketchup par an. Cette sauce qui fait le plaisir des petits comme des grands est une référence dans notre alimentation! Alors comment est fabriquée cette sauce ? Comment est-elle arrivée dans nos assiettes ? Comment bien le choisir ? et Comment réaliser son ketchup maison ? Vous saurez tout, tout sur cette sauce mythique !

Un documentaire de Maïa Abed.