Documentaire

On les appelle des « rolling bar » ou des buffets sur rails : dans ces restaurants les assiettes défilent devant vos yeux sur un tapis roulant, ou sur des rails de train. Un concept venu du Japon, où l’on appelle ces restaurants : des kaïten sushis. Depuis une dizaine d’années, ils sont de plus en plus nombreux, certains restaurants français se lancent même dans l’aventure. Jaune, vert, rouge, chaque couleur d’assiette correspond à un prix, il suffit donc de se servir selon son appétit et ses envies. Ces restaurants poussent-ils à la consommation ? Peut-on y manger sans laisser une addition salée ?