Documentaire



La cuisine chinoise, c’est la promesse d’un voyage gustatif bon marché, en bas de chez soi… Savoureuse et parfumée, elle est la nourriture exotique la plus consommée en France. Mais connaissons-nous l’authentique gastronomie de l’empire du milieu ? Les buffets et traiteurs traînent une mauvaise réputation. Leurs arrières cuisines sont l’objet de tous les fantasmes, même les plus farfelus. Qu’y trouve-t-on vraiment ? Jusqu’où certains sont prêts à aller pour baisser les prix ? Heureusement, une nouvelle génération de restaurateurs partage une idée fixe. Redorer le blason de la cuisine chinoise, à grands coups d’authenticité. A leur carte s’affichent principalement des spécialités régionales. La Chine possède en effet une tradition culinaire millénaire. Nous sommes remontés à l’origine de certains plats emblématiques, comme les nouilles… Des confins du terroir chinois aux coulisses des restaurateurs français, cette cuisine est-elle à prendre avec des baguettes ?

Réalisateur : Floriane Chaume