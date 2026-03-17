Patrimoine historique, légendaire depuis le mariage du prince Rainier III avec l’actrice Grace Kelly en 1956, le palais princier de Monaco n’a que très rarement ouvert ses portes à la télévision. Pour la première, fois Son Altesse Sérénissime le prince Albert II de Monaco et son épouse, la princesse Charlène, ont accepté d’accueillir une caméra le temps d’un documentaire sur les coulisses de leur maison. Un voyage de 60 minutes à travers les appartements privés du Prince. Un décor éblouissant dans lequel Christian Garcia, le chef cuisinier du palais, a le privilège d’entrer chaque matin depuis 24 ans.

Un documentaire de Vanessa Pontet