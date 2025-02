Article

Le café frappé est une boisson rafraîchissante et délicieuse, idéale pour les journées chaudes ou pour varier des cafés chauds traditionnels. Originaire de Grèce, ce café glacé est aujourd’hui apprécié dans le monde entier.

Contrairement à un simple café froid, le café frappé se distingue par sa mousse aérienne et sa texture légère. Mais comment faire du café frappé ? On vous guide pas à pas à travers les meilleures techniques et astuces pour préparer cette boisson chez vous.

L’origine du café frappé

Le café frappé trouve son origine en Grèce dans les années 1950. Il aurait été découvert par hasard par un employé de Nestlé lors d’une foire internationale. En cherchant à se préparer un café instantané mais ne disposant pas d’eau chaude, il a mélangé du café soluble avec de l’eau froide et l’a secoué vigoureusement dans un shaker.

Le résultat ? Une boisson mousseuse et rafraîchissante qui a rapidement conquis le cœur des Grecs.

« Le café frappé est devenu une véritable institution en Grèce, souvent consommé en terrasse pendant les chaudes après-midis estivales. »

Aujourd’hui, le café frappé s’est exporté bien au-delà des frontières grecques et se décline en différentes versions selon les goûts et les habitudes locales.

Les ingrédients nécessaires

Avant de se lancer dans la préparation du café frappé, il est essentiel de rassembler les bons ingrédients. Heureusement, cette boisson ne demande que quelques éléments simples et faciles à trouver.

Ingrédients de base :

Café instantané (de préférence soluble pour une meilleure mousse)

(de préférence soluble pour une meilleure mousse) Eau froide

Glace (en cubes ou pilée)

(en cubes ou pilée) Sucre (selon les préférences)

Options pour personnaliser votre café frappé :

Lait ou crème pour une texture plus onctueuse

pour une texture plus onctueuse Sirop aromatisé (vanille, caramel, noisette) pour une touche sucrée originale

(vanille, caramel, noisette) pour une touche sucrée originale Cacao en poudre pour un léger goût chocolaté

« L’utilisation de café soluble est essentielle pour obtenir la mousse caractéristique du café frappé, car les grains de café moulus ne réagissent pas de la même manière lorsqu’ils sont secoués. »

Une fois ces ingrédients réunis, il ne reste plus qu’à se lancer dans la préparation.

Les étapes pour préparer un café frappé parfait

1. Préparer la base du café

Dans un grand verre ou un shaker, ajoutez :

2 cuillères à café de café instantané

2 cuillères à café de sucre (ajustez selon votre goût)

Un peu d’eau froide (environ 50 ml)

2. Faire mousser le mélange

Si vous utilisez un shaker, secouez vigoureusement pendant 30 secondes. Si vous avez un mousseur à lait ou un mixeur, mélangez jusqu’à obtenir une mousse épaisse et onctueuse.

« Plus le mélange est secoué énergiquement, plus la mousse sera dense et persistante. »

3. Ajouter les glaçons

Remplissez un grand verre de glaçons (cubés ou pilés) et versez doucement la mousse obtenue par-dessus.

4. Compléter avec de l’eau ou du lait

Ajoutez de l’eau froide jusqu’à remplir le verre, ou remplacez l’eau par du lait pour une version plus crémeuse. Mélangez légèrement avec une paille pour homogénéiser la boisson.

« En remplaçant une partie de l’eau par du lait d’amande ou de soja, on obtient une version plus douce et parfumée. »

Variantes du café frappé

Si la recette traditionnelle est simple et efficace, il existe plusieurs variantes qui permettent de l’adapter à ses envies.

Café frappé au lait

Remplacez la moitié de l’eau par du lait froid pour une texture plus veloutée.

Café frappé au chocolat

Ajoutez une cuillère de cacao en poudre dans le shaker avant de secouer, ou versez un filet de sirop de chocolat avant de servir.

Café frappé au caramel

Ajoutez une cuillère de caramel liquide directement dans le mélange avant de secouer pour un goût gourmand et légèrement sucré.

« Une pincée de cannelle ou de muscade peut aussi être ajoutée pour apporter une touche épicée et réconfortante. »

Les erreurs à éviter

Même si le café frappé est facile à préparer, quelques erreurs peuvent altérer son goût et sa texture.

Utiliser du café moulu classique : le café soluble est essentiel pour obtenir la mousse caractéristique.

: le café soluble est essentiel pour obtenir la mousse caractéristique. Trop d’eau dès le départ : il faut d’abord créer la mousse avec peu d’eau, puis compléter après.

: il faut d’abord créer la mousse avec peu d’eau, puis compléter après. Ne pas secouer suffisamment : un bon café frappé doit être bien mousseux, donc il ne faut pas hésiter à agiter vigoureusement.

: un bon café frappé doit être bien mousseux, donc il ne faut pas hésiter à agiter vigoureusement. Utiliser des glaçons trop gros : des glaçons plus petits ou de la glace pilée permettent un refroidissement plus rapide et homogène.

« Un bon café frappé se distingue par sa mousse dense et persistante. Plus on le secoue, meilleur il est ! »

Astuces pour un café frappé digne d’un barista

Pour aller encore plus loin, voici quelques astuces qui feront toute la différence :

Utilisez un mixeur électrique si vous souhaitez obtenir une mousse encore plus aérienne.

si vous souhaitez obtenir une mousse encore plus aérienne. Ajoutez une touche de sirop d’érable pour une douceur naturelle.

pour une douceur naturelle. Servez dans un verre préalablement refroidi pour une boisson qui reste glacée plus longtemps.

pour une boisson qui reste glacée plus longtemps. Garnissez avec de la crème fouettée pour une version ultra-gourmande.

« Une paille large est idéale pour profiter de la mousse et des arômes du café frappé sans perdre en texture. »

Conclusion : comment faire du café frappé ?

Le café frappé est une boisson simple à préparer, rafraîchissante et personnalisable à l’infini.

Que vous le préfériez nature, au lait, ou agrémenté de sirops gourmands, il saura satisfaire toutes vos envies. En suivant ces étapes et conseils, vous pourrez préparer chez vous un café frappé aussi bon que celui des cafés grecs.

Alors, prêt à secouer votre café ?