Documentaire

Ajaccio, la ville où tout respire le soleil, célèbre le bon, le beau et surtout le « Made In Corsica ». Fruits, légumes, fromages, poissons, jambons… Dans la grande famille du marché d’Ajaccio, des gardiens de traditions exposent leurs produits au savoir-faire authentique. 70 exposants sélectionnés avec soin, présents 7 jours sur 7, pour faire goûter la Corse dans les assiettes et dans les esprits. Et si la douceur de vivre corse se savourait à chaque bouchée ?