La Belgique est connue dans le monde entier pour être « le royaume de la frite ». Les friteries sont une véritable institution. On en compte plus de 5 000 sur notre territoire. Pour manger sur le pouce, seul, en famille ou entre amis, elles sont bien pratiques. On y trouve de quoi calmer notre faim à la pause déjeuner quand on travaille ou le soir pour se faire un repas rapide. Comme on peut commander des plats à emporter, elles ont mieux résisté que beaucoup de restaurants à la crise du coronavirus. Certaines ont même augmenté leur chiffre d’affaires. Mais sont-elles vraiment à la hauteur de leur réputation ? Que mange-t-on dans nos fritkots ? Les produits sont-ils de qualité ? Qui sont les gérants de ces établissements ? De la friterie du coin de la rue à la friterie haut de gamme, vous allez découvrir l’envers du décor…