Conférence

Utagawa Kuniyoshi (1797-1861) occupe une place singulière dans le panorama de l’art japonais du XIXe siècle. Peintre, graveur et maître incontesté de l’estampe ukiyo-e, il s’est démarqué par une esthétique foisonnante, étrange et profondément originale. À une époque dominée par des représentations idéalisées du quotidien, des courtisanes et des paysages paisibles, Kuniyoshi introduit dans l’imaginaire collectif une dimension fantastique et baroque, peuplée de héros légendaires, de créatures surnaturelles et de scènes de bataille d’une intensité dramatique saisissante.