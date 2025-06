Conférence

Des expéditions naturalistes à la découverte de nouvelles plantes, depuis des siècles l’illustration fait le pont entre l’art et la science. Éclairées par l’histoire des illustrations naturalistes, les représentations des connaissances du monde végétal se révèlent sous un jour nouveau. Objet de luxe, l’illustration naturaliste est devenue au fil du temps essentielle à notre culture. La diversité des techniques a permis de conserver la mémoire et la richesse des découvertes botaniques. Dessins, herbiers, descriptions, inventaires contribuent à enrichir les connaissances floristiques..Quel rôle, et quelle importance, l’illustration botanique a-t-elle joué dans l’histoire des grandes expéditions naturalistes ? Comment permet-elle de décrire et de nommer une plante ?

Cette rencontre permettra d’explorer ensemble les différentes facettes esthétiques et scientifiques de l’univers végétal.