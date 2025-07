Podcast

Découvrez l’histoire d’Hergé, créateur de Tintin et Milou, racontée par l’historienne Virginie Girod dans un récit inédit en deux épisodes. Né le 22 mai 1907 dans la banlieue de Bruxelles, Georges Remi, alias Hergé, grandit dans une famille modeste. Pour tromper l’ennui, il dessine. En 1925, à 22 ans, il intègre le journal catholique et conservateur le XXe siècle, dirigé par L’abbé Wallez, proche de Benito Mussolini, dictateur italien et fondateur du parti fasciste. Si Georges Remi débute par un travail de gratte-papier, il dessine toujours, et son talent est remarqué. Désormais, il signe “Hergé” en référence à ses initiales GR à l’envers, donnant RG. En 1928, il est chargé du supplément jeunesse du journal. L’année suivante, sur une commande de l’abbé Wallez, Hergé invente ses héros les plus célèbres : Tintin, jeune reporter de 15 ans, et Milou, son fidèle fox terrier. Le premier voyage de Tintin au Pays des Soviets est un véritable succès. Pour continuer sur cette lancée, il est décidé que sa prochaine aventure se déroulera au Congo Belge. Mais pour comprendre comment Tintin est arrivé jusque-là, il faut d’abord comprendre l’histoire du Congo Belge.