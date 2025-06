Conférence

Le Centre national de la littérature pour la jeunesse, service du département Littérature et art de la BnF, propose chaque année une dizaine de conférences qui donnent la parole à des historiens du livre ou des spécialistes de l’enfance et de la jeunesse venus présenter leurs travaux.Les années 2020 et 2021 décrétées « année de la bande dessinée » par le ministère de la culture ont également accueilli la saison Africa 2020, initiée par le Président de la République et pilotée par l’Institut Français. De ce fait, une série de manifestations tournant autour de l’Afrique s’est déroulée en France depuis juin de l’année dernière. À cette occasion, cette conférence se propose de faire un tour d’horizon de l’histoire du 9e art sur le continent ainsi que des albums de bandes dessinées d’auteurs africains aisément disponibles sur le marché français. Ce sera également l’occasion de découvrir les centres d’intérêt des auteurs, leur univers, leur culture et leur histoire mais aussi tout un courant graphique original, parfois très éloigné de l’univers franco-belge.