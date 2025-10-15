Documentaire

Le trait dessiné ou gravé est le geste le plus ancien et la base de tous les arts : peinture, sculpture, orfèvrerie, décoration, architecture, etc. La conquête de la forme est d’abord passée par la maîtrise de la ligne, et c’est un parcours que rejouent toujours l’enfant, l’apprenti ou l’artiste.

Mettant à profit toutes les possibilités offertes par les nouvelles technologies, la série Lignes, Formes, Couleurs revendique une approche encyclopédique de l’histoire des techniques de la peinture. Chacun des films proposé revisite les plus grands chef d’œuvres de la peinture sous des angles méconnus : le pigment, la touche, les supports, les surfaces, le dessin et l’atelier. L’occasion de regarder sous un autre angle de célèbres tableaux de maîtres envisagés dans leur moindre détail.