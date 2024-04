Documentaire



Reportage consacré à la ville médiévale de Provins, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO qui accueille chaque week-end des centaines de visiteurs venus de France et de l’étranger. Située à environ 80 kilomètres au sud-est de Paris, Provins offre un voyage dans le temps à travers ses rues pavées, ses remparts imposants et ses bâtiments médiévaux parfaitement préservés. Fondée au XIe siècle, la ville a prospéré grâce à son emplacement stratégique sur les routes commerciales, devenant un centre économique florissant sous l’égide des comtes de Champagne.

La silhouette majestueuse de la Tour César domine l’horizon de Provins. Cette imposante tour, vestige des fortifications médiévales, offre une vue panoramique imprenable sur la ville et ses environs. Elle symbolise la puissance et la grandeur de Provins à l’époque médiévale, rappelant son rôle crucial dans la défense du royaume de France.

Les visiteurs peuvent également admirer les magnifiques églises romanes et gothiques de Provins, témoins de sa ferveur religieuse et de son artisanat remarquable. L’église Saint-Quiriace, avec sa façade sculptée et ses vitraux spectaculaires, est un exemple superbe de l’architecture gothique en France. De même, la collégiale Saint-Quiriace, construite au XIIe siècle, impressionne par sa sobriété élégante et son atmosphère empreinte de spiritualité.

Mais Provins ne se limite pas à son architecture remarquable. Chaque année, la ville célèbre son héritage médiéval à travers des festivals et des événements animés. Le plus célèbre d’entre eux est sans doute la Fête Médiévale, où les rues résonnent des clameurs des troubadours, des chevaliers en armure défilent et des artisans exposent leurs métiers d’antan. C’est une véritable plongée dans le passé, où les visiteurs peuvent se sentir transportés à l’époque des châteaux forts et des tournois chevaleresques.

En explorant les ruelles pittoresques de Provins, on découvre également ses maisons à colombages, ses petites places animées et ses charmantes boutiques d’artisanat local. Chaque coin de la ville respire l’histoire et la tradition, offrant une expérience authentique et inoubliable aux visiteurs venus des quatre coins du monde.



Un documentaire de Peggy LEROY