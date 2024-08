Conférence



Le futur n’est jamais certain. Il avance parfois, il recule souvent. Il stagne la plupart du temps. Renoncer à l’anticiper n’est pourtant pas la bonne solution. Plusieurs indicateurs plus ou moins fiables peuvent nous fournir une vision de l’avenir : les évolutions de la démographie, de la géopolitique, de la technologie, de l’économie et bien sûr du climat et de l’offre touristique…