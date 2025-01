Documentaire

100 000 à 130 000 francs, c’est ce que vous pourriez gagner en reboisant 1 hectare de terre en province Nord ! Et en plus, vous feriez une bonne action pour la nature. Grâce à ce dispositif, mis en place en 1990, plus de 200 000 plants ont été distribués et 300 hectares ont été plantés. Si toutes les raisons sont bonnes pour planter un arbre, la province Nord a pris cette mesure avant tout pour permettre la production d’arbres destinés à la construction de cases et de barrières. De la plantation d’une jeune pousse jusqu’à son utilisation, Cédric vous emmène sur le terrain voir comment ça se passe !