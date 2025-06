Documentaire

Les vietnamiens vivent depuis des siècles dans un univers moral et religieux façonnés par des croyances et des valeurs issues du culte des ancêtres, du bouddhisme, du confucianisme, du taoïsme et du christianisme. Le culte des ancêtres, manifestation de la reconnaissance de ceux à qui on doit la vie, constitue la plus vielle pratique religieuse du Vietnam. Les vietnamiens considèrent que la fin de l’existence n’est qu’un passage transitoire ouvrant sur une vie différente. Il suffit de prier ses ascendants devant un autel qui leur est dédié, sur lequel ont été déposé leurs photos, des fruits, des fleurs, et quelques bâtonnets d’encens.