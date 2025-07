Article

Le jeu de fléchettes semble simple, mais chaque lancer requiert une technique qui repose sur une position précise du corps. La posture est la base de la stabilité et influence la direction, la force et la trajectoire du lancer. Même un décalage de 2 cm du corps peut entraîner une déviation de la fléchette de plusieurs dizaines de millimètres. Au niveau professionnel, cela suffit pour manquer la cible.

Les joueurs perfectionnent leur posture jusqu'à l'automatisme, en gardant leur équilibre et en minimisant les mouvements du corps. Tout cela permet de répéter le lancer parfait des centaines de fois par match. Lors des grands tournois, les athlètes effectuent plus de 300 lancers par soirée. Et chacun d'entre eux exige la même précision.

L’importance de la technique et de la stabilité

La posture assure non seulement l'équilibre, mais aussi la minimisation des oscillations du bras. La position correcte des jambes, du corps et de la tête forme un point d'équilibre. Cela permet de réduire l'influence de la tension musculaire et de la fatigue.

Voici comment la technique de la position influe sur les performances aux fléchettes :

80 % de la précision dépend de la stabilité du corps.

300+ lancers par match lors des championnats.

5 mm — écart moyen en cas de mauvaise posture.

12 ans : âge moyen auquel les professionnels commencent à s’entraîner à la position.

4 zones contrôlées par le corps lors de la préparation du lancer.

Une mauvaise posture entraîne des erreurs systématiques. Il est plus difficile de corriger sa technique que d'apprendre à viser juste à partir de zéro. C'est pourquoi les entraîneurs accordent autant de temps à la position qu'au lancer lui-même. Au final, c'est celui qui lance de la même manière, des centaines de fois de suite, qui gagne. Au jeu de fléchettes, la stabilité est plus importante que la force ou la vitesse. C'est précisément la posture qui assure la répétabilité et le contrôle. L'accent mis sur la technique de la posture permet de rester en forme sous pression. Et c'est là le chemin vers la victoire au plus haut niveau.

Le mot de la fin

