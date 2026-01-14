À 40 Km au nord de Paris, dans l’Oise, plus exactement à Plailly, le Parc Astérix s’est lancé un énorme défi: fêter Halloween, leur pic de fréquentation chaque année. Ici ils appellent ça «Peur sur le Parc». Chaque automne, les organisateurs mettent le paquet avec des spectacles de rues, danses de zombies, araignées géantes…

Un documentaire de ROTA,Emmanuelle