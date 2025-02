Article

Les jeux de société ne sont plus seulement réservés aux soirées entre amis ou aux dimanches en famille. Depuis quelques années, ils font une entrée remarquée dans le monde de l’entreprise. Loin d’être un simple divertissement, ces jeux sont devenus un véritable outil de cohésion, de formation et même de recrutement.

Pourquoi un tel engouement ? Comment les entreprises intègrent-elles ces jeux dans leur culture ? Plongée au cœur d’un phénomène qui révolutionne le monde du travail.

Un engouement croissant pour les jeux de société en entreprise

Les entreprises modernes cherchent sans cesse des moyens de stimuler l’engagement et la collaboration entre leurs équipes. Face à la digitalisation et à l’isolement qu’elle peut engendrer, le jeu de société s’impose comme une solution efficace pour recréer du lien entre collègues.

« Les interactions en face-à-face permettent de renforcer la confiance et la communication entre les employés ».

Autrefois perçus comme une simple activité de détente, ces jeux sont désormais utilisés comme un levier de performance et d’apprentissage. Selon une étude récente, près de 65 % des entreprises ayant intégré des jeux de société constatent une amélioration de la dynamique de groupe.

Les raisons de cet engouement sont multiples :

Favoriser la communication et le travail d’équipe

Encourager la créativité et la prise de décision

Réduire le stress et renforcer le bien-être des employés

Développer des compétences stratégiques dans un cadre ludique

Un outil puissant pour la formation et le développement des compétences

Loin d’être un simple passe-temps, les jeux de société sont de plus en plus utilisés dans le cadre de la formation professionnelle. Les entreprises misent sur cette approche ludique pour transmettre des connaissances et des compétences de manière plus engageante.

« Le cerveau assimile mieux les informations lorsqu’elles sont apprises de manière interactive et immersive ».

Certains jeux, disponibles notamment dans cette boutique jeux de société, sont spécialement conçus pour développer des compétences clés :

Les jeux de stratégie (comme Risk ou Les Aventuriers du Rail) aident à affiner la prise de décision.

(comme Risk ou Les Aventuriers du Rail) aident à affiner la prise de décision. Les jeux de coopération (comme Pandemic) renforcent le travail en équipe et la gestion du stress.

(comme Pandemic) renforcent le travail en équipe et la gestion du stress. Les jeux de négociation (Catan, Dixit) stimulent les capacités de persuasion et d’adaptabilité.

L’apprentissage par le jeu permet également de briser la monotonie des formations traditionnelles. De grandes entreprises comme Google ou Microsoft ont déjà adopté cette approche, convaincues de son impact positif sur la montée en compétence de leurs collaborateurs.

Un facteur clé pour la cohésion et le bien-être au travail

L’ambiance au sein d’une entreprise est un élément fondamental pour la motivation et la productivité des employés. Dans ce contexte, les jeux de société se révèlent être de véritables alliés pour améliorer la qualité de vie au travail.

« Un collaborateur heureux est un collaborateur plus performant ».

Plusieurs bénéfices ont été constatés :

Une diminution du stress grâce à une activité ludique et déconnectée du quotidien professionnel.

Une meilleure entente entre collègues, en favorisant des interactions détendues et informelles.

Une hausse de l’engagement et de la motivation, car les employés se sentent valorisés et écoutés.

Certaines entreprises ont même mis en place des pauses-jeux hebdomadaires, où les employés se retrouvent pour une partie rapide, créant ainsi un rituel convivial et fédérateur.

Un atout pour le recrutement et la marque employeur

Attirer les meilleurs talents est un défi majeur pour les entreprises d’aujourd’hui. Offrir un environnement de travail attractif est donc essentiel pour séduire les candidats. L’intégration des jeux de société dans la culture d’entreprise peut jouer un rôle clé dans cette stratégie.

« Les nouvelles générations recherchent un cadre de travail stimulant et épanouissant, où le plaisir a sa place ».

En intégrant des sessions de jeux lors des entretiens ou des journées d’intégration, les entreprises peuvent :

Observer les soft skills des candidats (collaboration, leadership, esprit stratégique).

Créer un environnement détendu, propice à des échanges plus authentiques.

Mettre en avant une image dynamique et innovante.

Certaines startups vont encore plus loin en développant des escape games ou des jeux sur mesure pour évaluer les capacités des postulants. Cette approche ludique séduit particulièrement les jeunes talents en quête de nouvelles expériences professionnelles.

Quels jeux choisir pour l’entreprise ?

Il existe une multitude de jeux adaptés au cadre professionnel, mais tous ne se valent pas en termes d’objectifs et de dynamique de groupe. Voici quelques suggestions selon les besoins de l’entreprise :

Pour renforcer la collaboration : Pandemic, The Mind, Just One

: Pandemic, The Mind, Just One Pour développer la réflexion stratégique : Catan, 7 Wonders, Splendor

: Catan, 7 Wonders, Splendor Pour améliorer la communication : Dixit, Codenames, Blanc Manger Coco

: Dixit, Codenames, Blanc Manger Coco Pour détendre et fédérer les équipes : Time’s Up, Uno, Perudo

L’important est de choisir des jeux qui correspondent à la culture et aux valeurs de l’entreprise, tout en veillant à ce que tous les employés puissent y participer sans frustration.