Derrière ses spectacles à grand renfort de capes, de flammes et de cavalcades, le Puy du Fou ne se contente pas de divertir, il déroule en coulisses une fresque idéologique où l’Histoire se rejoue au service d’un projet conservateur bien huilé. Sous couvert de célébration patrimoniale, le parc vendéen écrit un roman national à sa manière et tisse, loin des projecteurs, des réseaux d’influence qui dépassent largement les frontières du bocage. Plongée dans les coulisses d’un empire familial devenu laboratoire d’une droite en quête de récit.