Une famille de forains qui défie Disney et Astérix ! Près de Troyes dans l’Aube, Nigloland, le petit poucet des parcs d’attraction attire près de 800.000 visiteurs par an ! Une success-story familiale créée il y a 36 ans, avec aujourd’hui aux manettes, la 2ème génération qui relève de nouveaux défis…
