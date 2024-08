Documentaire

Depuis plus de huit cents ans, les jeux de cartes exercent une véritable fascination, nourrie par l’oscillation permanente entre hasard et stratégie. Quel est le secret des figures en rouge et noir ?

Tradition quasi millénaire, les parties de cartes comptent une multitude d’adeptes aux quatre coins du monde. Mais quelle est la clé de leur succès ? Les mythiques figures en rouge et noir ont-elles révélé tous leurs secrets ? De leurs balbutiements en Extrême-Orient au XIIe siècle jusqu’à leur consécration à Las Vegas, les jeux de carte exercent une véritable fascination, nourrie par une oscillation permanente entre la loi du hasard et les roublardises de la stratégie. Tandis que Chris Willet, joueur passionné, espère doubler sa mise au blackjack à Vegas, le croupier expérimenté Friedhelm Höbel prépare la prochaine soirée de poker au casino de Wiesbaden. Thierry Depaulis, historien spécialiste de la carte à jouer, retrace quant à lui l’histoire mouvementée des différents jeux et révèle leurs multiples facettes.

Documentaire de Raphael Lauer (2024, 43mn)

Disponible jusqu’au 27/11/2024