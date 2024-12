Documentaire

YouTube compte aujourd’hui plus d’un milliard d’utilisateurs, soit près d’un tiers des internautes du monde entier. La consommation de contenus sur YouTube fait à présent partie de la culture de masse des moins de 30 ans. Pourtant, dans le top 100 des chaînes françaises, seulement une dizaine de créatrices vidéo. Et les plus influentes abordent des sujets plutôt stéréotypés : mode, cuisine et maquillage. Si les “Youtubeuses beauté” jouissent déjà d’une belle couverture, comment visibiliser les autres, celles qui naviguent entre l’humour et l’art, le gaming et l’Histoire, les sujets de société et le cinéma, les conseils de vie et la beauté, la littérature et les voyages ? Pour raconter leurs histoires, Léa et Lisa sont donc parties à la rencontre d’une quinzaine de créatrices à travers la France. Quelles sont leurs motivations ? À quels obstacles sont-elles confrontées ? Bref, à quoi ressemble le quotidien d’une « Youtubeuse » ? Documentaire écrit, produit et réalisé par Léa Bordier et Lisa Miquet.