Documentaire

C’est une tradition vieille de plus d’un siècle qui revient même très fort ces dernières années. Le thé dansant. Tendance retro, s’il en est, et, l’air de rien, une vraie petite économie. Il s’en organise chaque semaine des centaines dans toute la France. Accordéon, orchestre et belles tenues sont de rigueur. L’entrée est autour de 10 euros. Et désormais, on y croise des gens de tout âge. Organisateurs, musiciens, danseurs professionnels : vous allez voir comment ils gagnent leur vie en faisant guincher grand-mère.

Un documentaire d’Emmanuel Creutzer.