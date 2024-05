Documentaire

Elles ont fait rêver des générations de petites filles, et fasciné les garçons qui les regardaient passer au détour des ruelles des villages… Leur bâton, leurs chapeaux à plumes et leurs bottines blanches, battant le pavé au rythme de la fanfare. Les majorettes défilent toujours, et dans la petite ville de Waziers, dans le Nord, elles se préparent pour leur premier festival de l’année. Un concours où il sera question de danse, de paillettes, et de lancer de bâton. Rencontres au rythme des dernières répétitions. Elles ont une semaine, pour être parfaites… Un documentaire d’Alice Gauvin.